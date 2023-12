Vandenbempt gaat even door na afhaken van Courtois: "Iedereen lijkt dat vergeten"

Thibaut Courtois maakte bekend dat hij past voor het EK. Dat leverde de doelman aardig wat kritiek op.

Thibaut Courtois zal niet van de partij zijn op Euro 2024. De vete met bondscoach Domenico Tedesco is nog altijd niet van de baan en zorgt er mogelijk voor dat de doelman van Real Madrid een punt achter zijn interlandcarrière zet.

Geen groot verlies is hier en daar te horen, al wil analist Peter Vandenbempt dat toch wel nuanceren. “Wie overigens denkt dat de afwezigheid van Courtois makkelijker op te vangen is dan die van Lukaku of De Bruyne, kent zijn geschiedenis niet”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Alle landenkampioenen – zelfs het onklopbare Spanje met zijn drie titels op rij – hadden ergens onderweg een paar uitzonderlijke saves nodig van Barthez, Casillas, Neuer of Donnarumma. Saves die Courtois kan doen, zijn vervanger mogelijk niet.”

“Courtois kreeg ook forse kritiek omdat hij nu al afzegt voor het EK omdat hij naar eigen zeggen niet honderd procent fit zal zijn. Terwijl echte patriotten als Lukaku, Hazard of De Bruyne er in het verleden alles aan hebben gedaan om een eindronde te halen. Dat zij uiteindelijk wegens niet op hun normale niveau het verschil niet konden maken, lijkt iedereen vergeten.”

En zo neemt, aldus Vandenbempt, Courtois misschien wel de beste beslissing voor de ploeg.