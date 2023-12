Tottenham-icoon verlaat club na 11 jaar en kiest voor nieuw avontuur

De Fransman is al elf jaar lang trouwe doelman bij de Spurs. Nu zal hij naar Amerika verhuizen. Dat meldt Fabrizio Romano op X (Twitter).

Lloris zal naar LAFC trekken. Daar tekent hij voor één seizoen met de optie om te verlengen. Volgens de transferexpert is er een mondeling akkoord.

Afgelopen zomer liet Lloris weten dat hij wou vertrekken. Dat kwam er echter niet al te snel van. Hij viel uit de selectie dit seizoen nadat Tottenham Guglielmo Vicario aantrok.

🚨🇺🇸 Hugo Lloris to LAFC, here we go! Verbal agreement in place between all parties — told it’s permanent deal for Lloris who’s leaving Spurs after 11 years.



🟡⚫️ Understand Lloris will sign one year deal at LAFC plus options to extend for next years.



Documents ready soon. pic.twitter.com/0XFIhR9k4y