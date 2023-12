'Voormalig Club Brugge-sterkhouder moet Ligue 1 club gaan redden'

De carrière van Arnaut Danjuma leek goed van start te gaan toen hij doorbrak bij Villarreal. Toch heeft de Nederlandse vleugelspeler het de laatste maanden moeilijk.

Arnaut Danjuma (26) maakte een paar jaar geleden naam bij Club Brugge en tekende daarna voor Bournemouth. De Nederlander werd vervolgens een van de sensaties van Villarreal. Sindsdien heeft zijn uitleenperiode bij Tottenham niet veel opgeleverd en heeft hij zich niet kunnen vestigen bij Everton.

Danjuma, die onlangs in verband werd gebracht met Ajax, staat naar verluidt ook in de belangstelling van een andere grote Europese club in moeilijkheden. Volgens Foot Mercato overweegt Olympique Lyon Danjuma als vervanger van Ernest Nuamah - die nog steeds van RWDM is, weet je nog deze zomer? - tijdens de African Cup.

Danjuma, nog steeds eigendom van Villareal, zou niet de enige speler met dit profiel zijn waar Lyon, 15e in Ligue 1, op mikt. De naam van de onstuimige Largie Ramazani werd onlangs genoemd.