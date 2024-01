Openbaar onderzoek voor nieuw stadion Club Brugge gestart, maar het spel zit nu alweer op de wagen

Het openbaar onderzoek naar de te bouwen twee Brugse stadions is van start gegaan. Club Brugge wil op de huidige Jan Breydel-site een nieuwe voetbaltempel bouwen. Maar zelfs nog voor er een beslissing genomen is, is het duidelijk dat er weer heel veel verzet zal komen.

Club Brugge heeft zijn mobiliteitsplan volledig aangepast. Er worden randparkings voor 7.000 wagens voorzien waar shuttlebussen de fans komen oppikken. Aan het stadion komt er ook plaats voor 3.600 auto's, 110 bussen en 4.400 fietsen. En het openbaar vervoer zou vlotter kunnen doorstromen. Maar het is allemaal niet genoeg voor de natuurverenigingen. Die zullen zich verzetten tegen de aantasting van de groene ruimte rondom Brugge. “Er wordt beweerd dat er tekort is aan industriegronden, maar de Zeebrugse haven is één grote parking. Indien de autobedrijven meerlagige parkings bouwen, komt er veel bedrijfsruimte vrij in de haven", klinkt het bij Ivan De Clerck van vzw Bescherm Bomen en Natuur in KVW. En ook de buurtbewoners zullen weer ten strijde trekken. Zij vrezen voor schade aan hun huizen.Ze eisen dat Brugge nu al een blauwe zone invoert in Sint-Andries om het wildparkeren in de buurt van Jan Breydel te bestrijden.