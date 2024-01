Lierse en Club Brugge onderuit, Dender en Lommel maken de spanning nóg groter

In de Challenger Pro League stonden op zaterdagavond nog twee duels op het programma. Daarin zagen we heel wat spektakel en doelpunten. De strijd bovenaan wordt steeds spannender door de uitslagen van de zaterdag. Het overzicht van de wedstrijden.

In de namiddag had SK Beveren al uitgehaald op bezoek bij Standard SL16, maar in de avond stonden er nog twee stevige duels op het programma. En ook daar was het weer spektakel troef.

Lommel trok naar The Nest in Roeselare om er de beloften van Club Brugge partij te geven. Bij de rust hadden de Limburgers de schaapjes al op het droge dankzij doelpunten van Vancsa en Arthur Sales.

Dender wint spektakelmatch op bezoek bij Lierse

Ook Dender haalde de voorslaghamer boven. Het won een spektakelmatch op bezoek bij Lierse met 2-4. Oularé en Sow maakten een snelle achterstand via Van Oudenove nog goed op het Lisp.

Na de pauze zorgden Akman, Soladio en Lallemand nog voor de totale ommekeer. Zowel Dender als Lommel schuiven opnieuw wat dichter bij de top van het klassement. Voor Lierse is het stilaan alle hens aan dek.