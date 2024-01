📷 Eendracht Aalst haalt er opvallende versterking met veel ervaring in Ligue 1 bij

Ook in de lagere reeksen wordt er duchtig versterkt. Dat mag je zeker ook stellen over Eendracht Aalst in tweede amateur.

Eendracht Aalst heeft zich versterkt met Brice Dja Djedje. De centrale middenvelder brengt een pak ervaring mee naar Aalst. Hij speelde 138 wedstrijden in Ligue 1, onder andere ook voor Olympique Marseille. De voorbije jaren speelde hij vooral in Turkije en op Cyprus. Brice Dja Djedje is er ondertussen 33 en speelde in het verleden ook voor de nationale ploeg van Ivoorkust. Welk contract hij tekende is momenteel niet duidelijk.





