KVC Westerlo grijpt naast Club Brugge-speler... door transfer van Antonio Nusa

Antonio Nusa zal na dit seizoen bij Brentford FC spelen in de Premier League. Er werd een akkoord gevonden tussen beide clubs en de speler. De Noorse international zal voor 37 miljoen (inclusief bonussen) naar de Premier League vertrekken.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft die transfer ervoor gezorgd dat Shion Homma niet mag vertrekken bij blauw-zwart. De Japanner kreeg een huurcontract aangeboden van KVC Westerlo, maar de Brugse directie wees dit af.

Homma komt momenteel uit voor Club NXT waar hij dit seizoen al 16 keer in de basis stond. De winger kwam één keer tot scoren en gaf drie assists. Bij de A-ploeg zat hij dit seizoen nog niet in de selectie.

🔵⚫️ Info #Clubbrugge :

🏰🇯🇵❌ Following the Antonio #Nusa deal at #BrentfordFC, Blauw & Zwart closed the door on the departure of Shion Homma. The Japanese midfielder had been offered a loan deal by #Westerlo, turned down by the Bruges management. #mercato #JPL pic.twitter.com/kHSojE68bn