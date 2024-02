Engelse topclub kampt met flink wat problemen: spelersvrouw roept op tot verandering en supporters zorgen voor wel heel opvallend moment

Het ziet er niet goed uit voor Chelsea. De Engelse topclub verloor zondag met 2-4 van Wolverhampton en staat zo, ondanks alle investeringen, op de 11e plaats in de Premier League.

Chelsea verloor zondag met 2-4 van Wolverhampton. Matheus Cunha bezorgde de bezoekers de overwinning met een hattrick.

Zo gaat het van kwaad naar erger met Chelsea. De Engelse topclub heeft momenteel meer doelpunten tegen gekregen (39) dan gescoord (38).

Tijdens de wedstrijd zorgde de situatie waarin de club zich bevindt voor een heel opvallend moment. Supporters van Wolverhampton begonnen te zingen: "You are f*cking shit", waarop de fans van Chelsea antwoordden met "We are f*cking shit".

Wolves fans: "You are f**king shit!"



Raheem Sterling werd onder luid boegeroep vervangen, terwijl Moises Caicedo woedend op zijn stoel begon te slaan nadat hij door Mauricio Pochettino gewisseld werd.

Thiago Silva scoorde op het einde van de partij nog de 2-4. Belle Silva, vrouw was de wedstrijd ook aandachtig aan het meevolgen. Zij postte op X (Twitter): "Het is tijd voor verandering, als je nog langer wacht is het te laat".