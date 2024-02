Uitgesloten speler deelt klappen uit aan grensrechter: match gestaakt in ... provinciaal voetbal

Waar gaat het naartoe met het voetbal? Het is steeds meer een precaire vraag. En ook het gedrag van voetballers laat soms te wensen over. Ook in West-Vlaanderen was het opnieuw hommeles dit weekend.

Dottignies is de voorlaatste in Eerste Provinciale West-Vlaanderen. Op zaterdagavond speelde het tegen Oostnieuwkerke, het nummer veertien van de zestien ploegen. Een belangrijk duel dus in de strijd tegen degradatie voor beide ploegen. Maar de wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt, nadat het licht helemaal uitging bij Rabei. Hij had twee keer geel gekregen vlak voor de rust en dook tijdens de rust opnieuw op om verhaal te gaan halen bij de arbitrage. Licht gaat uit bij Rabei van Dottignies Daarna ging het helemaal verkeerd en gaf Rabei volgens Het Nieuwsblad de grensrechters een stevige klap op de borstkas. Daarop besloten de refs dat ze zich niet meer veilig voelden en staakten ze het duel bij de rust. De kans dat Oostnieuwkerke een 0-5 forfaitoverwinning zal boeken, lijkt groot. Rabei van zijn kant moet volgens de krant een zware schorsing vrezen.