De bom barstte bij Lierse na ruzie op training: dit is wat er gebeurde

Bij 1B-club Lierse was het donderdag chaos. Na een woordenwisseling op training besliste trainer Geert Emmerechts de handdoek te werpen. Een relaas van een bom die al langer op ontploffen stond.

Emmerechts lag blijkbaar niet al te goed in de groep. Hij gooide het niet over een andere boeg en begon tegen Deinze met dezelfde ploeg als de weken ervoor. Daarnaast was er weinig te zien van een hardere aanpak. Maar donderdag kwam het tot een ruzie met Mickaël Tirpan, de ervaren verdediger die werd binnengehaald om voor meer mentaliteit te zorgen.

Tirpan was niet blij dat de groep twee dagen vrijaf had gekregen na de nederlaag in Beveren, weet GvA. Hij vond dat alle tijd moest gebruikt worden om de cruciale match tegen Jong Genk voor te bereiden. Hij hekelde eveneens de tactische aanpak van Emmerechts.

De 55-jarige trainer ondervond weinig steun van de rest van de ploeg en besliste om er onmiddellijk de brui aan te geven. Hij reed naar het Lisp en bood zijn ontslag aan.