Voorzitter bevestigt gerucht: Nieuw trainersontslag in profvoetbal

Lierse Kempenzonen zit voor het cruciale duel tegen Jong Genk zonder coach. Trainer Geert Emmerechts vertrok er donderdag op training.

Een woordenwisseling tussen trainer Geert Emmerechts en nieuwkomer Mickaël Tirpan ligt volgens Gazet van Antwerpen aan de basis van het ontslag.

Emmerechts amper een maand aan de slag bij Lierse Kempenzonen

Emmerechts, nog niet lang aan de slag bij de club, liep weg van de training en diende zijn ontslag in bij Lierse Kempenzonen.

Volgens de eerste informatie zouden assistenten Addo Ransford en Bernd Brughmans voorlopig de opdrachten van de vertrokken T1 overnemen.

Voorzitter Yorik Torreele reageert aan de krant heel erg kort, maar bevestigt wel wat er zich donderdag afspeelde. “Voor ons ligt alle focus op de wedstrijd tegen Jong Genk. Die is heel belangrijk en verdient alle aandacht”, klinkt het bij Torreele.

“Het woord is nu vooral aan de ganse spelersgroep. We verwachten dat ze vrijdagavond de volle verantwoordelijkheid zullen nemen en er alles aan doen om de punten thuis te houden. Nadien bekijken we hoe deze zaak verder evolueert.”