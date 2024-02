Doelpunt Loïs Openda wordt overschaduwd door tragisch nieuws: supporter overlijdt tijdens wedstrijd

In Duitsland is er heel slecht nieuws gekomen uit Leipzig. Daar is een supporter overleden tijdens het duel tussen het team van Loïs Openda en Borussia Mönchengladbach. De overwinning van Leipzig is zo plots van veel minder tel.

RB Leipzig had met 2-0 gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Het loopt zo als vijfde in de stand nog wat verder weg van de ploegen onder zich en deed een goede zaak. Met onder meer een doelpunt van Loïs Openda, die de 2-0 maakte. Vroeg in de wedstrijd had Xavi Simons er al 1-0 van gemaakt. De wedstrijd werd echter overschaduwd door een sterfgeval. Een supporter werd tijdens de wedstrijd in het stadion onwel en overleed later, hulp kon niet meer baten. Supporter overleden tijdens wedstrijd Het was RB Leipzig dat zelf aankondigde dat de supporter het niet heeft gered. Ze willen meteen van de gelegenheid gebruik maken om de familie en vrienden van de onfortuinlijke man te steunen. Ook wij wensen iedereen veel sterkte in moeilijke dagen. Leider müssen wir euch mitteilen, dass es die Person nicht geschafft hat und noch im Stadion verstorben ist.



Wir sind zutiefst getroffen und all unsere Gedanken in diesem schweren Moment sind bei der Familie und allen Angehörigen.



Ruhe in Frieden. https://t.co/ulVyklmZMv — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 17, 2024