Eden Hazard gaat de voetbalschoenen nog eens aantrekken voor een match

In oktober vorig jaar schitterde Eden Hazard tijdens een liefdadigheidswedstrijd georganiseerd in Calais. De voormalige Rode Duivel zal dit opnieuw doen aanstaande vrijdag, rond 19:30 uur.

Maar deze keer moet je een beetje verder reizen om hem aan het werk te zien: de ontmoeting zal plaatsvinden in Qatar.

Eden zal niet de enige voetbalgenie aanwezig zijn: onder andere Roberto Carlos, David Villa en Kaká zullen ook van de partij zijn. Dit gala, genaamd "match for hope," zal twee teams tegenover elkaar zetten onder leiding van Antonio Conte en Arsène Wenger.

