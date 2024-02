Straks ook buitenlandse investeerders bij JPL-topclub? "We onderzoeken of we extern kapitaal kunnen aantrekken"

KRC Genk is momenteel de enige overgebleven vzw (vereniging zonder winstoogmerk) in de Jupiler Pro League, en het behoud van dit statuut is altijd belangrijk geweest voor de club. Echter, voorzitter Peter Croonen onderzoekt momenteel de mogelijkheid om externe investeerders aan de club te verbinden.

Hij verklaarde aan Het Belang van Limburg: "Als bestuur hebben we een mandaat gekregen voor een strategische evaluatie. We onderzoeken of we gelijktijdig extern kapitaal kunnen aantrekken."

Genk overweegt een structuur waarbij de vzw aandeelhouder wordt van een grotere nv (naamloze vennootschap). Thomas Peeters, sporteconoom aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam, merkt op: "Dit is iets wat veel voorkomt in Duitsland. Je hebt een bedrijf met commerciële activiteiten, waarbij de voetbalvereniging aandeelhouder is en de meerderheid behoudt."

Het is echter duidelijk dat het geld van investeerders niet bestemd is voor het transferbudget. De vicekampioen heeft al plannen gepresenteerd voor het nieuwe H. Essers Trainer Center en streeft naar een vernieuwing van de Cegeka Arena op de lange termijn.