Belgisch-Marokkaanse ex-speler van Lierse veroordeeld tot 2 jaar celstraf

Zeer slecht nieuws voor de Belgisch-Marokkaanse Ilias Chair. De voormalige speler van Lierse is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Ilias Chair (26) zit in grote problemen. De aanvallende middenvelder van QPR, die in 2020 betrokken was bij een vechtpartij in Frankrijk, werd beschuldigd van mishandeling en geweldpleging. Hij zou een man in het gezicht te hebben geslagen met een steen. Chair en zijn vrienden hadden gevochten met een groep toeristen uit Oost-Vlaanderen na een kajaktocht.

De aanklager vroeg 2 jaar gevangenisstraf voor Chair. Het Nieuwsblad meldt dat Ilias Chair zijn straf niet zal ontlopen: de rechtbank veroordeelde hem tot 2 jaar cel, waarvan één jaar voorwaardelijk, en veroordeelde hem tot het betalen van 15.000 euro schadevergoeding aan zijn slachtoffer. Volgens het rapport liep het slachtoffer een schedelbreuk op nadat hij het bewustzijn verloor.

Dit is een flinke klap voor Ilias Chair, wiens carrière een vrij interessant verloop heeft gehad. De voormalige speler van Lierse nam deel aan het WK 2022 met Marokko. Chair werd geboren in Antwerpen en heeft 13 caps op zijn naam staan.