Karel Geraerts ziet af met Schalke 04 dat door eigen fans wordt uitgefloten, maar: "Ik geef niet op "

Schalke 04 beleeft niet de leukste tijden momenteel. De ploeg van Karel Geraerts verloor zaterdag met 3-0 van FC Magdeburg.

Na de nieuwe nederlaag staat Schalke 04 14e in de 2. Bundesliga met 26 punten. Voor de Duitse traditieclub is het de 13e nederlaag na 23 wedstrijden. Geen leuke cijfers, al blijft coach Karel Geraerts wel positief.

"Ik geloof in een ommekeer", stelt hij volgens Het Nieuwsblad. "Ik geef niet op. Opgeven is het gemakkelijkste om te doen, in het voetbal en in het leven. Maar zo ben ik niet. Ik raak niet in paniek door de rangschikking. Het klopt dat deze nederlaag een nieuwe domper is. Het enige positieve aan dit weekend is dat de ploegen rondom ons in de stand ook niet wonnen."

Tegen het einde van de wedstrijd begonnen de supporters hun eigen ploeg uit te fluiten. "Dat kan ik begrijpen", is Geraerts eerlijk. "Maar we kunnen niet in een hoek gaan liggen huilen. We moeten als kleedkamer het vertrouwen behouden. Dat is het belangrijkste en daar doe ik alles aan. Zonder geloof is het voorbij."