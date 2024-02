Opvallend: Batshuayi grote held bij Fenerbahçe terwijl Galatasaray zwaar uithaalt: "Jullie zijn schaamteloos"

Fenerbahçe won met 2-1 van Kasimpasa nadat de club een scheve situatie helemaal omdraaide. De club van Batshuayi kon pas in minuut 96 het winnende doelpunt scoren na veel controverse.

Batshuayi trapte in de absolute slotfase een strafschop op de doelman, maar kon wel afwerken in de rebound. Genoeg voor de drie punten waardoor Fenerbahçe alweer voorlopig aan de top van het klassement komt.

Die strafschop kwam er na een zeer discutabele beslissing van de arbitrage. Er werd handspel gezien in het strafschopgebied, al valt er op de beelden te zien dat dit helemaal niet zo duidelijk was.

🚨| This penalty was given to Fenerbahce against Kasimpasa in 96' minute while the result was 1-1.



Galatasaray official statement after the game:

"There are no hands in this position, it's your dirty hands! Shameless!“

