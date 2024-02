Teleurstelling bij KV Oostende is enorm na zware nederlaag: "Dat doet pijn"

KV Oostende heeft zaterdag met 1-4 verloren van Club NXT. De nederlaag komt hard aan bij de Kustboys.

KV Oostende was de laatste weken aan het stijgen in het klassement. De zware nederlaag tegen Club NXT kwam dan ook hard aan bij KVO. "We kregen een heel zware klap, vooral ook omdat we een mooie zaak in de rangschikking konden doen", vertelde Jonas Vinck bij Het Nieuwsblad.

"In de eerste helft moesten we het afgemaakt hebben. Na twintig minuten kon het 1-0 of zelfs 2-0 zijn. Die rode kaart was ook een heel lichte beslissing. Decoene maakte zich gewoon wat breed. De scheidsrechter keek naar zijn grensrechter om te weten of er iets buiten of binnen de zestienmeter was gebeurd: rood buiten de zestien of strafschop en geel binnen de zestien."

Echt blij was Vinck niet met de scheidsrechter, hij nam volgens hem niet de juiste beslissing. "Die scheidsrechter floot dit seizoen al Beerschot-Deinze met heel veel kaarten en ook deze rode kaart trok hij veel te snel. De bal was al te ver van zijn voet vooraleer die speler aan het vallen ging. De VAR zou wellicht geel gegeven hebben, maar er is helaas nog geen VAR in de Challenger Pro League."

De vier tegendoelpunten vielen allemaal op korte tijd in de tweede helft. "Het doet veel pijn om voor het eerst dit seizoen vier doelpunten tegen te krijgen, want we hadden de vierde beste verdediging van de reeks.”