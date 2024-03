Nu ook rellen in Challenger Pro League: "Er werden zelfs families met kinderen aangevallen"

De wedstrijd tussen Patro Eisden Maasmechelen en Jong Genk werd ontsierd door onlusten in de tribunes. Uiteindelijk moest de wedstrijd 20 minuten stilgelegd worden omwille van de gevechten tussen supporters.

Na een speeltijd van twintig minuten en een 1-0 voorsprong voor Patro Eisden, wees coach Stijn Stijnen van Patro de 'match delegate' op ongepast gedrag in het publiek.

Supporters raakten betrokken bij een vechtpartij en er werd zelfs vuurwerk afgestoken. Scheidsrechter De Beuckelaer nam al snel de beslissing om iedereen van de tribunes naar binnen te sturen.

Vreselijke zaken gebeurd

Het duurde meer dan twintig minuten voordat de rust was hersteld in Maasmechelen. De stadionomroeper benadrukte herhaaldelijk dat het gedrag van de fans onaanvaardbaar was, evenals het gebruik van vuurwerk.

Bij een volgende overtreding zou de wedstrijd definitief worden gestaakt. Uiteindelijk werd het wel uitgespeeld en het duel eindigde op 2-2.

"Er gebeurden vreselijke zaken met poorten die omvergeduwd werden. Er werden zelfs families met kinderen aangevallen. Het is jammer dat er dan een match delegate rondloopt die doet alsof hij een dictator is", reageerde Stijnen bij HBvL.