🎥 Scheidsrechter is de held van de speeldag nadat hij leven van speler redt

Akelige beelden afgelopen weekend in de Bundesliga... Tijdens de wedstrijd Bayern München-FSV Mainz heeft een scheidsrechter het leven gered van een Mainz-speler.

Kort na het halfuur kreeg Josuha Guilavogui per ongeluk een klap op het hoofd van een ploegmaat. Hij ging tegen de grond en bleef daar liggen.

Scheidsrechter Patrick Ittrich had al snel door dat er iets niet pluis was. Hij legde hem stabiel op zijn zij en zorgde ervoor dat Guilavogui weer kon ademen. Zijn tong zat in de weg van de luchtwegen waardoor hij niet meer kon ademen.

Guilavogui plaatste op sociale media al een bericht om de scheidsrechter te bedanken. "Heel erg bedankt voor de snelle interventie en de hulp die ik kreeg, Patrick Ittrich, mijn teamgenoten en de dokters van Mainz", klonk het.

Zo redde scheidsrechter Ittrich het leven van Guilavogui. Hij zal ongetwijfeld zeer welkom zijn als hij nog eens een wedstrijd van Mainz fluit.

Bayern München won de partij echter wel met 8-1. Mainz blijft daardoor voorlaatste en staat flink in de rode zone. De club telt 16 punten na 25 speeldagen.