Ex-Rode Duivel Philippe Albert voorspelt: "Deze twee clubs halen Champions Play-offs"

De reguliere competitie zit er bijna op. Nog één speeldag en we weten wie kan strijden voor de titel en wie moet vechten voor het behoud in de play-offs.

En die laatste speeldag kan nog heel spannend worden. Er zijn nog een heleboel wedstrijd met inzet. Nog vier ploegen spelen mee om een plaats in de Champions' Play-offs terwijl het onderaan het klassement zeker even spannend is.

Philippe Albert weet dat we een leuk einde van de reguliere competitie krijgen. "Speeldag 30 belooft net zo spannend te worden als de dag die aan het einde van vorig seizoen over de titel besliste. Vreemd genoeg spelen de laatste vier kandidaten voor de Champions' Play-offs tegen vier ploegen die allemaal nog kunnen zakken", vertelde hij bij Sudinfo.

"In feite kan er van alles gebeuren, inclusief KAA Gent dat op het laatste moment de top zes haalt en Westerlo die de Relegation Play-offs ingaan", gaat Albert verder.

Hij voorspelt welke ploegen het halen en welke niet. "Maar als ik een gokje moet wagen, denk ik dat OHL zijn lot niet zal ontlopen en dat Genk en Mechelen kunnen aansluiten bij de top zes.

"Ik hoop echt dat Mechelen, dat naar Leuven reist, het haalt. Gezien mijn verleden, maar ook omdat het de beste ploeg is van 2024, met 23 op 27", besluit Albert.