Oud-bondscoach denkt dat deze club het nog moeilijk zal hebben: "Ik vrees dat zij de Champions' Play-offs niet gaan halen"

De reguliere competitie loopt stilaan op zijn einde. De laatste tickets voor de Champions' Play-offs zullen dit weekend worden uitgedeeld.

KRC Genk, KAA Gent, KV Mechelen en Cercle Brugge zullen dit weekend strijden om de twee laatste tickets voor de Champions Play-offs. Het is onmogelijk te zeggen wie het gaat halen, al wordt er volop gespeculeerd.

Oud-bondscoach René Vandereycken durft zich toch al voorzichtig aan een voorspelling te wagen. "Ik vrees dat AA Gent de Champions’ play-offs niet gaat halen", stelt hij bij Het Nieuwsblad. KAA Gent speelde afgelopen zondag 1-1 gelijk tegen Union SG.

Hij lijkt ook te weten wat, of beter gezegd wie, Gent miste tegen de Brusselaars. "Het uitvallen van Sven Kums laat zich ook voelen. Hoe goed Julien De Sart dit seizoen ook speelde, hij mist een rustpunt naast zich. Kums is zo’n speler die het tempo bepaalt."

"Hij is niet altijd beslissend, maar het is iemand aan wie je altijd de bal kwijt kunt, die een fout uitlokt als dat nodig is…. Hans Vanaken heeft dat ook in zich bij Club Brugge. Zo’n jongens zijn erg belangrijk en je mist ze extra hard als ze er eens niet bij zijn", gaat Vandereycken verder.

"Julien De Sart heeft dat minder in zich. Dat is geen schande. Hij heeft andere kwaliteiten en voetbalt directer, maar als duo voelden De Sart en Kums elkaar erg goed aan. De match tussen Union en Gent had een erg wisselend spelbeeld. Soms had de ene ploeg het voordeel, dan weer het andere team. Een middenvelder als Sven Kums kan een partij in handen nemen", besluit hij.