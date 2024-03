Deze voormalige JPL-speler doet het: van Felice Mazzu tot Julian Nagelsmann in twee jaar

Deniz Undav maakt een geweldig seizoen mee bij Stuttgart. Hij zal beloond worden met zijn eerste selectie voor Duitsland.

Wie sprak er over Deniz Undav in Duitsland toen Union Saint-Gilloise hem in 2020 gratis overnam van SV Meppen? De aanvaller was nooit opgeroepen voor een jeugdteam van de nationale ploeg en speelde bij clubs uit lagere divisies sinds zijn vertrek uit de jeugdopleiding van Werder Bremen.

Zijn twee jaar onder Felice Mazzu in het Dudenpark begonnen hem bekendheid te geven bij onze buren. Zijn transfer naar Brighton bevestigde dit. Maar het is pas dit seizoen dat de in Varel geboren speler in het Duitse voetbal is doorgebroken.

Met 14 doelpunten in 21 wedstrijden voor Stuttgart (derde in de Bundesliga) is Undav een van de revelaties van het seizoen in de Bundesliga.

Volgens Sky Sport is de beloning nabij: Florian Plettenberg kondigt namelijk aan dat Julian Nagelsmann hem voor het eerst zal selecteren voor de nationale ploeg van Duitsland.