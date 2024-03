📷 Wedstrijd van De Ketelaere uitgesteld: nare herinneringen bij tegenstander Fiorentina

Om 18 uur zou vandaag in de Serie A de match tussen Atalanta en Fiorentina gespeeld worden. Die werd echter uitgesteld.

Charles De Ketelaere kwam vanavond niet in actie met Atalanta. De wedstrijd tegen Fiorentina werd uitgesteld door een medisch probleem bij directeur Guiseppe Barone van de bezoekende club.

Volgens Italiaanse media zou de 57-jarige Barone een hartaanval gekregen hebben, enkele uren voor de wedstrijd in het hotel in Bergamo. Verschillende stafleden van Fiorentina zouden op dat moment bij hem gestaan hebben, toen het noodlot toesloeg, klinkt het in de Italiaanse pers.

Zij waren bijzonder aangeslagen door het gebeuren, waarna zij de Serie A vroegen om de match uit te stellen naar een latere datum. Barone werd naar het ziekenhuis gebracht per helikopter en zou in kritieke toestand verkeren.

Nare herinneringen

In Firenze hebben ze geen aangename ervaringen met dergelijke zaken in het verleden. Begin maart werd nog Davide Astori herdacht. De speler overleed in 2018 op 31-jarige leeftijd op zijn hotelkamer toen hij met Fiorentina in Udinese ging spelen.

Hij bleek na een autopsie overleden te zijn aan tachyaritmie, een abnormale versnelling van de hartslag. De Italiaanse dokter Giorgio Galanti kreeg in 2021 in de zaak een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Hij had toestemming gegeven aan Astori om te voetballen.