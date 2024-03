En jawel... Gift Orban zorgt ook bij Lyon voor problemen: "'t Is een speciale"

Bij KAA Gent was Gift Orban al niet de makkelijkste in de kleedkamer. De Nigeriaanse spits had een speciaal karakter en maakte daarmee weinig vrienden. Blijkbaar is dat nu ook het geval bij Lyon.

Gent verkocht Orban deze winter voor 12 miljoen euro aan de Franse topclub. Sindsdien scoorde hij nog maar één keer in tien matchen voor zijn nieuwe club. En er doen ook verhalen de ronde dat hij het in de kleedkamer aan de stok kreeg met een paar van zijn ploeggenoten. Verhalen die ook bij Gent de ronde deden met als reden dat hij zo overtuigd was van zichzelf en moeilijk met kritiek om kon. “Ach, Gift moest zich aanpassen", aldus Malick Fofana in Het Nieuwsblad. “Er zijn andere regels dan in Gent. Daar had hij het moeilijk mee. Hij is een speciale, maar goeie kerel. Intussen kent iedereen hem een beetje.” Bij Gent hadden ze het tweetal wel nog goed kunnen gebruiken tot het einde van het jaar. Vanhaezebrouck zei zelfs dat ze sowieso de Champions' Play-offs gehaald hadden met het duo. “Dat weet ik niet. Een ploeg hangt niet af van één speler. Her verraste me toch, die terugval. Maar in het voetbal kan alles. Of ik nog contact heb met mensen uit Gent? Ja, vooral met Jordan Torunarigha, Archie Brown en Tarik Tissoudali. En Hein Vanhaezebrouck? Neen, die heb ik na mijn transfer niet meer gehoord.”