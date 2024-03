🎥 Het mes nog dieper in Gentse wonde: Hugo Cuypers laat zien wat Buffalo's zo missen, ook Vanzeir schittert in VS

Ze hebben in het Gentse al één en ander moeten slikken de laatste tijd. De Buffalo's pakten opnieuw naast Play-off 1, nadat ze spits Hugo Cuypers van de hand deden. Die vindt stilaan steeds beter zijn draai in de VS. Ook ex-Union-aanvaller Dante Vanzeir zit niet stil.

KAA Gent hakte op de slotspeeldag van de reguliere competitie dan wel Charleroi in de pan, het kon niet goedmaken dat voordien in een resem wedstrijden de nodige efficiëntie werd gemist. Ondertussen bewijst Hugo Cuypers in de MLS dat hij het doel nog altijd weet staan.

Voor Chicago Fire opende Cuypers de score op het veld van New England Revolution. Hij koos goed positie voor doel en joeg een lage voorzet hoog in de touwen (0-1). De thuisploeg maakte nadien nog wel gelijk en redde zo een punt.

Bij de ontmoeting tussen Red Bull New York en Miami geen Lionel Messi bij de bezoekers. De geblesseerde Argentijn zal ook wel gezien hebben dat Dante Vanzeir de grote man was. Lewis Morgan lukte dan wel een hattrick, Dante Vanzeir deelde maar liefst vier assists uit.

Lewis Morgan AGAIN! 💥@NewYorkRedBulls up 2-0 now on Miami. pic.twitter.com/HHxwoBtKIK — Major League Soccer (@MLS) March 23, 2024