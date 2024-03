🎥 Moet bondscoach Domenico Tedesco nog eens goed nadenken? Ex-speler van KAA Gent maakt indruk

Hugo Cuypers tekende afgelopen winter bij Chicago Fire. Daar is hij goed op dreef.

Na een aanpassingsperiode in Amerika, begint Hugo Cuypers zijn draai te vinden. Voor de tweede opeenvolgende week heeft hij gescoord in de MLS.

Deze keer vond hij het net tegen New England Revolution. Hij opende de score in de 20e minuut. De wedstrijd eindigde in 1-1.

Cuypers verliet deze winter KAA Gent voor een bedrag van 12 miljoen euro. Bij de Buffalo's wordt hij duidelijk flink gemist.

Hij scoorde in 20 competitiewedstrijden zes doelpunten dit seizoen bij Gent voor hij vertrok naar de MLS. Ook in de Conference League stond hij geregeld aan het kanon.

De 27-jarige Belg kreeg nog geen kansen bij de Rode Duivels, al zou hij dat wel zien zitten. Moet Domenico Tedesco hem misschien een kans geven?