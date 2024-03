📷 Ploeg van Karl Vannieuwkerke pakt titel, maar dan slaat noodlot toe

KSV Diksmuide pakte zaterdag de titel in eerste provinciale. De ploeg waar Karl Vannieuwkerke mee zijn schouders onder zet kreeg een dag later echter heel tragisch nieuws.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam een man om het leven in Diksmuide. De vijftiger was na de kampioenviering van KSV Diksmuide in een gracht gesukkeld.

Zijn zoon vertrok eerder naar huis, maar merkte rond 3 uur dat zijn vader nog niet thuis was. Hij ging zijn pa zoeken, maar kon hem niet vinden. Toen het weer licht werd ging hij verder op zoektocht.

Rond 7 uur vond hij zijn vader in een gracht, met het gezicht in het water. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar er kon geen hulp meer baten voor de man. De politie spreekt van een tragisch ongeval.

Verdriet en ingetogenheid

“De relativiteit van een titel was nooit zo groot. De euforie van de kampioenenviering heeft binnen onze mooie club KSV Diksmuide plaatsgemaakt voor groot verdriet en ingetogenheid”, schrijft Karl Vannieuwkerke op Facebook.

“Vanmorgen bereikte ons het dramatische nieuws dat de papa van ons clubicoon en voormalige kapitein Kenneth Cardon - die gisteren samen met José De Cauwer en zijn zoontje Moussa nog de aftrap gaf van de match tegen Ardooie - vannacht is overleden op weg naar huis van de kampioenenviering.”

“We missen Pascal nu al. Het leven op De Pluimen staat stil. We zijn in gedachten bij Kenneth, Sana, Moussa en de rest van de familie. Veel sterkte, kapitein voor altijd”, besloot de televisiepresentator.