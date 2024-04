KAA Gent onthult nieuwe naam van stadion... waar eigenaar Sam Baro zelf miljoenen voor betaalt

Na lang wachten weten de KAA Gent-supporters eindelijk welke nieuwe naam het stadion van de club zal krijgen. De Buffalo's spelen de volgende jaren hun thuiswedstrijden in de Planet Group Arena.

Zeg niet langer Ghelamco Arena of KAA Gent Arena, die tijden zijn vanaf nu voorbij. Het stadion van KAA Gent wordt omgedoopt tot de Planet Group Arena, dat laat de club weten via zijn officiële kanalen.

Opvallend is wel dat de Planet Group een onderneming is van Sam Baro, de eigenaar van KAA Gent. 'HR-expert Planet Group betaalt 1 miljoen euro per jaar voor de naming rights. Zo wil eigenaar Sam Baro de sportieve ambities van KAA Gent nog meer kracht bijzetten', klinkt het op de clubwebsite.

Sam Baro reageerde op het webstek van de club ook al zelf. "Ik vind het belangrijk om Planet Group te linken aan sport. We zijn niet toevallig genomineerd als sportbedrijf van het jaar."

"Dat komt omdat we heel veel initiatieven nemen om sport deel te laten uitmaken van onze bedrijfscultuur. Een gezonde geest in een gezond lichaam, dat blijft de basis voor alles", gaat hij verder.

"Als Planet Group er via branding in kan slagen om mensen aan het sporten te krijgen, dan creëren we iets moois. Daarnaast is het belangrijk voor KAA Gent om via de naamgeving van het stadion extra inkomsten te genereren. Het huidige contract is in dat verband een substantiële verhoging ten opzichte van het vorige", besluit hij.