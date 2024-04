Heeft KAA Gent zijn nieuwe doelpuntenmachine gevonden? "Hij heeft die kwaliteit, wij wisten dat, maar blijkbaar niet iedereen"

Bij KAA Gent is er eentje in vorm. Omri Gandelman is op dit moment de sensatie van de Buffalo's, dat toonde hij opnieuw tegen KVC Westerlo.

Gandelman scoorde tegen KVC Westerlo zijn negende competitiedoelpunt voor KAA Gent. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie maakte hij er vier en in de play-offs zit hij nu ondertussen ook al aan drie.

"Mij maakt het echt niet uit wie ze maakt", reageert coach Hein Vanhaezebrouck. "Of het nu wereldgoals zijn of 'frummelgoals'. Ieder doelpunt telt, of wij nu scoren of zij voor ons, dat kan ook gebeuren. Op een bepaald moment waren we bijna afhankelijk van owngoals om te kunnen scoren, gelukkig is dat nu achter de rug."

Toch verdient Gandelman wel een mooi woordje voor zijn prestaties. "Natuurlijk heeft Omri daar een groot aandeel in. Hij heeft nu al elf doelpunten in totaal, voor een middenvelder is dat niet slecht. Ook omdat hij niet te veel speelt, of gespeeld heeft."

"Hij heeft die kwaliteit, wij wisten dat. Niet iedereen wist dat blijkbaar want er is veel getwijfeld over hem. Maar ik ben blij voor hem en voor onze supporters die hem ondertussen ook wel in de armen hebben gesloten na wat kritiek in het begin."

"Dat was een transfer van de coach hé. Dan is men daar dubbel kritisch op. Maar goed, mijn vel is dik genoeg om daar mee om te gaan", besluit Vanhaezebrouck.