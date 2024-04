KAA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is helemaal gek van één speler: "Je moet zot zijn om hem nu uit de ploeg te halen"

KAA Gent strijdt momenteel voor de eerste plaats in de Europe Play-offs. Daarvoor moet de club beroep kunnen doen op zijn beste spelers, en momenteel is er eentje in bloedvorm.

De afgelopen weken was Omri Gandelman de held van de Buffalo's. Met zeven doelpunten in zijn drie laatste wedstrijden is het moeilijk om te ontkennen dat de 23-jarige in topvorm is.

"Het was ook logisch dat hij wat tijd nodig had om zich aan te passen en zijn ideale rol te vinden binnen ons team", begint coach Hein Vanhaezebrouck over zijn middenvelder volgens Het Nieuwsblad.

"Hij stond vroeger uitzonderlijk wel eens in de spits, maar dat is volgens mij niet de juiste benadering. Toch is het vooral een feit dat hij nu begint te scoren omdat hij ook meer minuten speelt."

Vanhaezebrouck prijst ook de mentaliteit van zijn goaltjesdief. "Het is een enorm positieve kerel, in mijn staf hoor ik dat ook: Omri blijft altijd gaan, heeft altijd oog voor zijn medematen en is gewoon een geweldige mens!"

"Hij heeft geduld moeten hebben, ook met mij want hij mocht ook niet altijd spelen of starten. Daar had ik ook mijn redenen voor. Nu was Sven er niet en viel ook Pieter uit, dus kreeg hij nu zijn kans."

"Momenteel moet je zot zijn om hem nu uit de ploeg te halen, hoewel die anderen terugkomen en Pieter ook al goed inviel maar dat is voetbal: je moet altijd blijven bevestigen. In voetbal kan het snel de positieve richting uitgaan maar het kan ook snel keren", besluit Vanhaezebrouck.