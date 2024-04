Na Engelse en Italiaanse interesse gaat nu ook Ajax vol voor onverwachte sterspeler Cercle Brugge

Cercle Brugge mag dit seizoen enigszins verrassend meespelen in de Champions' Play-off. Heel wat spelers liepen de voorbije maanden al flink in de kijker. Zeker topschutter Kevin Denkey is er eentje om in de gaten te houden. Maar er zijn er nog een paar die stevig bezig zijn.

Cercle Brugge is ook in de Champions' Play-off tot op heden een echte luis in de pels. Ze speelden al gelijk tegen Club Brugge en Genk en wonnen zelfs van Union SG. Daarmee hebben ze nog meer indruk gemaakt op de scouts overal in Europa.

En daarbij wordt ook verder gekeken dan Kevin Denkey. Zo is er ook veel interesse in Alan Minda. Ook hij heeft de voorbije maanden al veel indruk gemaakt bij Cercle Brugge en dat is niemand ontgaan in heel Europa.

© photonews

AC Milan, Fiorentina en Napoli en verder een pak Engelse (top)clubs lieten eerder al hun oog vallen op de winger van Cercle Brugge. Alan Minda is dan ook aan een prima seizoen bezig bij De Vereniging, met heel wat goals en assists.

Interesse uit vele landen in Minda

Met Ajax Amsterdam is er nu een nieuwe ploeg op de proppen gekomen. Ook VfB Stuttgart zou hem volgens Duitse en Nederlandse bronnen hoog op het verlanglijstje hebben staan. En dus lijkt het alle kanten uit te kunnen voor Minda.

De 20-jarige speler was dit seizoen al goed voor 8 goals en 7 assists in 32 matchen. Transfermarkt geeft hem op dit moment een markwaarde van vier miljoen euro, maar de kans is realistisch te noemen dat hij voor veel meer zal vertrekken.