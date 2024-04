Hein Vanhaezebrouck doet stevige uitspraak over zijn tegenstanders in Europe Play-offs

KAA Gent greep net naast de Champions' Play-offs. Vorige week werd tegen OH Leuven voor het eerst verloren in de nacompetitie.

KAA Gent speelt vanavond tegen KV Mechelen, de ploeg die hen in de klassering van de Europe Play-offs het dichtst op de hielen zit.

De trainer van de Buffalo’s doet alvast een stevige uitspraak over zijn tegenstanders in deze play-offs. “Toch gaat het in voetbal niet altijd om wie de beste ploeg is. Het gaat om efficiëntie”, klinkt het bij Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad.

De volgende twee duels worden volgens Vanhaezebrouck richtinggevend, maar zeker nog niet beslissend voor de situatie. “Binnen een week zullen we de situatie kunnen inschatten, die kan er beter uitzien dan nu maar het kan ook een status-quo opleveren of er zelfs veel slechter uitzien.”

De twee volgende tegenstanders zijn de sterkste, ze pakken respectievelijk zes en zeven op negen. “Mechelen en STVV zijn de betere ploegen in deze reeks maar in Leuven verloren we ook.”

Efficiëntie is dan ook heel belangrijk volgens Vanhaezebrouck. “Toch gaat het in voetbal niet altijd om wie de beste ploeg is, anders stond Rijsel altijd in de halve finale van de Conference League en zat Man City in de halve finale van de Champions League.”