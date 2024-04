'Premier League-club toont interesse in Johan Bakayoko'

PSV is bezig aan een erg goed seizoen. De club uit Eindhoven is momenteel alleen leider met 81 punten. Dat zijn er negen meer dan eerste achtervolger Feyenoord.

Johan Bakayoko heeft al een grote impact gehad op het geweldige seizoen van PSV. Zijn prestaties gaan dan ook niet onopgemerkt voorbij in het buitenland.

Er zijn al heel wat Europese topclub geïnteresseerd in de Rode Duivel. Even geleden werd duidelijk dat Borussia Dortmund interesse heeft in de speler.

Maar volgens transferexpert Ekrem Konur toont nu ook Crystal Palace interesse in de winger. Het lijkt erop dat de Rode Duivel na dit seizoen een mooie transfer zal versieren.

De 21-jarige aanvaller scoorde dit seizoen al 12 doelpunten in 44 wedstrijden in alle competities. Hij gaf bovendien ook nog 14 assists.

Crystal Palace plan to check the condition of PSV winger Johan Bakayoko.



▪️5 clubs from the Premier League, Bundesliga and Serie A are linked to the Belgian player.