'Courtois is (zo goed als) fit én prikt zelf datum voor terugkeer bij Real Madrid'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois is (bijna) klaar om zijn wederoptreden te maken bij Real Madrid. Net op het moment dat Andriy Lunin enkele uitstekende partijen heeft gespeeld. Hoe ziet de rehabilitatie van de Rode Duivel eruit?

Thibaut Courtois heeft nog enkele trainingen nodig om opnieuw speelklaar te zijn. Meer zelfs: de medische staf van Real Madrid gelooft dat de doelman de heenwedstrijd van de halve finales in de Champions League zal halen.

Maar moet Courtois ook meteen spelen? Andriy Lunin was tegen RB Leipzig én Manchester City héél goed. Meer zelfs: de invallersdoelman was door enkel reddingen rechtstreeks verantwoordelijk voor de uitschakeling van The Citizens.

Probleem voor Carlo Ancelotti? Eigenlijk niet. De Spaanse kranten weten dat Courtois binnenskamers al heeft aangegeven dat hij liever niet meteen in een absolute topper wil aantreden. In het Nederlands: Lunin zal de wedstrijden tegen Bayern München - en tussendoor de wedstrijd tegen Cadiz CF - spelen.

Op die manier koopt Courtois de tijd om trainingsritme op te doen én om vervolgens het doel te verdedigen in de wedstrijden tegen Granada CF, Deportivo Alavés, Villarreal CF en Real Madrid. Vier wedstrijden die in het teken staan van één groot doel.

Staat Thibaut Courtois dit seizoen nog onder de lat bij Real Madrid?

Wees er maar zeker van dat Courtois één juni heeft aangeduid in de agenda. Op die datum staat namelijk de Champions League-finale op het programma. De (voormalige?) Rode Duivel kickt op eer en glorie. Er is géén kans dat Lunin die avond het Madrileense doel zal verdedigen…