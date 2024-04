Een Rode Duivel kan donderdag al kampioen spelen

In Nederland lijkt de titelstrijd al beslist. Donderdagavond kan Johan Bakayoko met PSV kampioen spelen.

Bayer Leverkusen is al kampioen in Duitsland, Inter Milan ook in Italië. In de andere grote competities is de titelstrijd nog volop aan de gang.

In Nederland lijkt het al lang beslist. PSV beleeft een van de mooiste seizoenen uit zijn geschiedenis en heeft een uitzonderlijk record van 26 overwinningen, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag. Het moet nog vier wedstrijden spelen.

De club uit Eindhoven heeft een voorsprong van negen punten op Feyenoord, dat ook een zeer goed seizoen beleeft. Maar donderdag kan het al beslist zijn.

Wordt PSV met Johan Bakayoko al kampioen op donderdag?

PSV neemt het dan met Johan Bakayoko op tegen Heerenveen. Als de Eindhovense club het beter doet dan Feyenoord, is het kampioen. Als PSV hetzelfde resultaat behaalt als Feyenoord is het meer dan 99% zeker van de titel en mag er een klein feestje gebouwd worden. De kans dat Feyenoord het doelsaldo van PSV nog inhaalt is zo goed als onbestaande.

Een bijzonder moment zou het worden voor Johan Bakayoko, die zijn eerste titel kan winnen. De Rode Duivel zou daar met 10 doelpunten en 9 assists op 29 competitiewedstrijden een groot aandeel in hebben.