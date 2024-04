Vanhaezebrouck laat zich uit over miljoenenaankoop: "Als je het wil maken in een profcarrière kan je dat niet doen"

KAA Gent wil zich ook in het seizoen 2023-2024 proberen te plaatsen voor de Conference League via de Europe Play-off. Ondertussen wachten vele fans op meer speelminuten bij Gent voor miljoenenaankoop Momodou Sonko. Tot op heden speelde die nog niet al te veel mee voor de Buffalo's.

Hein Vanhaezebrouck beseft dat er veel supporters op meer hopen voor Momodou Sonko. 79 minuten over twee wedstrijden tegen Maccabi Haifa, twee keer een helft en een keertje een halfuur in de reguliere competitie en tot op heden ook nog niet te veel kansen in de play-offs.

De winger heeft een langere aanpassingsperiode nodig dan misschien eerst werd gedacht. En de speler volgde ook de Ramadan, wat toch ook altijd een impact heeft op het leven en op de fitheid om te acteren op topsportniveau.

Professioneler werken met Sonko

Toch mogen we nog leuke dingen van hem verwachten. "Sonko is aan het terugkeren. Op training laat hij de dingen zien die we van hem wisten, maar hij heeft een moeilijke start gehad", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie.

"Fysiek was hij in het begin niet klaar. Hij zal dat ook moeten leren om iets te doen als er een break is. Als je het wil maken in een profcarrière, dan kan je niet zomaar drie-vier weken niets doen. Ik denk dat hij dat verkeerd heeft ingeschat."

"We gaan werken met hem om professioneler te worden op dat vlak. Dat zal hem sterker maken. Op training laat hij goede dingen zien en dat zal ook bij de A-kern binnenkort zichtbaar worden", voorspelt hij nog wat leuks voor het seizoenseinde.