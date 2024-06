Erik ten Hag bevestigt de beslissing van Manchester United: "Toen is het bestuur het me komen vertellen"

Erik ten Hag blijft de coach van Manchester United. De Nederlander zat enkele maanden geleden nog op de wip, maar plots staat er een contractverlenging op de planning.

Het kan verkeren. Met enige zin voor overdrijving: tot 24 mei jongstleden leek het een absolute zekerheid dat Erik ten Hag zou vertrekken bij Manchester United. Meer zelfs: AFC Ajax stond op de stoep om de voormalige succescoach terug naar Amsterdam te halen.

Ook de Britse pers schreeuwde de voorbije maanden van de daken dat ten Hag er niet in slaagde om Manchester United terug naar de Engelse top te loodsen. Niet onlogisch: The Red Devils eindigden het seizoen op een achtste plaats en deden op geen enkel moment echt mee voor de Europese tickets.

Het is dan ook een understatement dat de winst in de FA Cup - Manchester United versloeg Manchester City met 1-2 in de finale op... jawel, 25mei - de kop van ten Hag heeft gered. De Nederlander mag blijven én zal zijn krabbel zetten onder een nieuw contract. Zijn huidige overeenkomst loopt nochtans nog tot eind volgend seizoen.

"De clubleiding is naar me toe gekomen tijdens mijn vakantie in Ibiza", bevestigt de Nederlander bij NOS. "Ze stonden ineens op de stoep om te vertellen dat ze verder met me wilden werken. De boodschap is dan ook heel duidelijk, denk ik."

Al is het wél een feit dat Manchester United in de voorbije maanden met enkele kandidaat-trainers heeft gesproken. "Daar ben ik van op de hoogte gebracht door de club", haalt ten Hag de schouders op. "We hebben de voorbije dagen open met elkaar gesproken. De conclusie is dat we met elkaar doorgaan. Al moet alles wel nog op papier worden gezet."