📷 Uitgelegd: dit is de betekenis van het grafiekje tijdens de VAR-check van de tweede goal van Duivels

De Rode Duivels hebben al twee keer gescoord op het EK. Maar beide doelpunten werden volgens de regels van de UEFA terecht afgekeurd.

Over het eerste afgekeurde doelpunt van Romelu Lukaku moet niet gediscussieerd worden. Big Rom stond buitenspel en het doelpunt was dan ook niet geldig.

Over de tweede afgekeurde goal was er veel meer te zeggen. De UEFA kwam echter met het nodige bewijs op de proppen, al wisten veel mensen niet waar het over ging.

Tijdens de uitzending kregen de kijkers een grafiek te zien, die eruitzag als een hartslagmeter. De pieken die te zien waren, waren de momenten dat Loïs Openda de bal met de hand van richting deed veranderen. Sommigen dachten dat dit het geluid van de VAR-communicatie was, maar dat het niet doorkwam.

Dat grafiekje is mogelijk door de in de bal geïntegreerde microchip. Tijdens het WK in Qatar werd die al gebruikt bij het bepalen van buitenspel, maar nu kan de bal ook handspel detecteren.

Penalty voor Rode Duivels

De chip registreert 500 bewegingen per seconde en kan elke aanraking van de bal op die manier detecteren. Toen de scheidsrechter naar het scherm geroepen werd kon hij dan ook niet anders dan het doelpunt afkeuren.

De Rode Duivels kregen dan ook de primeur van het grafiekje, al was het wel in hun nadeel. Het is uitkijken of de 'Connected Ball Technology' in het toernooi vaak gebruikt zal moeten worden.

Al gingen er meteen ook stemmen op of die techniek niet gebruikt moest worden op het moment dat de Rode Duivels in de eerste helft een penalty claimden... Daar toonde de UEFA het echter niet.