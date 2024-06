Gilles De Bilde snuift sfeer op bij Rode Duivels op vrije dag

Woensdag hadden de Rode Duivels een vrije dag. Gilles De Bilde ging de sfeer opsnuiven bij de nationale ploeg.

Na de nederlaag tegen Slovakije stond er dinsdag voor de Rode Duivels een familiedag op het programma. Woensdag was er dan weer een vrije dag voorzien.

Volgens verschillende bronnen kwam dat er allemaal op vraag van de spelers, omdat ze bij hun clubs gewoon zijn van vrij te hebben na een wedstrijd en in dat ritme willen verder werken.

Gilles De Bilde ging voor VTM Nieuws in het Belgische kamp in Ludwigsburg kijken hoe de Rode Duivels hun vrije dag doorbrachten, al had hij ook nieuws over de sfeer binnen de ploeg.

“Eerst dit. Ondanks de nederlaag tegen Slovakije overheerst er nog steeds een positief gevoel in de groep”, vertelt De Bilde. “De rust is eigenlijk nooit weggeweest.”

“Vandaag konden ze spelers zich dankzij die vrije dag even loskoppelen van het voetbal. Al hoor ik toch dat sommigen wat individueel hebben getraind. Anderen hebben gegamed, gekaart of gingen een balletje slaan op het mooie golfterrein hier vlakbij.”

Onder andere Faes, Trossard, De Ketelaere en Casteels gingen golfen. “Het was heel leuk”, zei de doelman. “Golf is jij met de bal. Je denkt niet aan andere dingen en dat is wel eens plezant. De jonge jongens spelen misschien liever PlayStation, maar ieder zijn ding. En dat is perfect zo.”