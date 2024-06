OFFICIEEL: Lokeren-Temse haalt ex-jeugdproduct van Anderlecht om doelpunten te maken in Challenger Pro League

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Een mooie transfer voor Lokeren-Temse, dat timmert aan de ploeg voor de Challenger Pro League. Het verwelkomt Mohamed Soumaré.

Als die naam een belletje doet rinkelen, is het misschien vanwege zijn jeugdopleiding bij RSC Anderlecht. Er volgde een Italiaans avontuur in de Serie B met Avellino, met ook enkele uitleenbeurten, onder andere eentje aan het Luxemburgse Dudelange. In 2018 keerde de man met roots uit Guinee terug naar ons land.

Soumaré kende een paar sterke jaren bij Virton en maakte vorig seizoen het mooie weer bij La Louvière. Zijn 44(!) doelpunten in 90 wedstrijden droegen er toe bij dat Les Loups vorig seizoen de titel pakten in Eerste Nationale. Promoveren naar de Challenger Pro League zou hij sowieso doen, maar hij doet het dus met Lokeren-Temse.

Schaduwspits moet Lokeren-Temse helpen

Ondanks zijn lopende overeenkomst slaagden de Waaslanders er in om de aanvoerder van La Louvière te strikken. De 27-jarige speler, die omschreven wordt als een schaduwspits, tekende een contract voor één jaar, plus een optie voor een extra jaar. Bij Lokeren-Temse zijn ze alvast in de wolken met de inkomende transfer.

"Onze aanwinst brengt snelheid, techniek en scorend vermogen mee naar Daknam. Soumaré zal komend seizoen aantreden met het rugnummer 10", klinkt het op de site van de promovendus. Naast doelpunten zal er ook gerekend worden op x aantal assists. Kortom: Soumaré moet de man van de statistieken worden.