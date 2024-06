Oostenrijk hangt Polen met beteuterde Lewandowksi in de touwen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voor Oostenrijk en Polen was het alle hens aan dek op speeldag 2 op het EK in Duitsland. Op speeldag 1 speelden ze tegen respectievelijk Frankrijk en Nederland zeker geen slechte partij, maar wel werd verloren.

Met een moeilijke derde speeldag voor de boeg was het voor beide landen dan ook tijd om een driepunter te pakken. Met een puntendeling zou niemand waarschijnlijk echt opschieten en dus was het van moeten voor zowel Oostenrijk als Polen.

De Polen deden dat wel zonder Robert Lewandowski. De topschutter was mogelijk niet helemaal fit en begon op de bank. Beide landen hadden de boodschap wel begrepen en begonnen furieus aan de wedstrijd.

© photonews

Gernot Trauner maakte er voor Oostenrijk al na tien minuten 1-0 van, op een voorzet van Mwene kon hij moederziel alleen binnenkoppen. Het moment voor de Polen om de rug te rechten en ook eens wat te laten zien.

Het kwam gaandeweg meer in de weg en via Zalewski en Zielinski kon het een paar keer komen dreigen. Op het halfuur viel de verdiende gelijkmaker via Piatek, nadat een schot van Bednarek eerst nog werd afgeblokt.

Oostenrijk duwt Polen na de pauze tegen de touwen

Na de pauze drukte Oostenrijk opnieuw door. Eerst maakte Baumgartner er 1-2 van, enkele minuten later ging de bal op de stip en zette Arnautovic zijn team pas helemaal op rozen. En zo werd het 1-3 voor Oostenrijk.

De Oostenrijkers doen een prima zaak in de strijd om de achtste finales, voor de Polen ziet het er stilaan heel erg vies uit. Zij zullen moeten stunten op de slotspeeldag om toch nog de top-3 in de poule te proberen halen.