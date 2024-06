Analist gaat lijnrecht in tegen mening van Domenico Tedesco over wedstrijd tegen Slovakije

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Domenico Tedesco had weinig zin om iets tactisch prijs te geven aan de (Belgische) pers wat betreft de wedstrijd tegen Roemenië. De analisten en commentatoren hadden ook wel wat te vertellen over de zaak.

"Heel duidelijk werd het niet. Er waren een aantal kleine punten die hij meegaf, maar wat je daar allemaal moet kunnen afleiden is niet helemaal zeker", aldus Ruben Van Gucht in de voorbeschouwing op Sporza op vrijdag.

Ook man van de radio Peter Vandenbempt liet zich uit over de zaak: "Wout Faes toonde opnieuw dat hij een enorm innemende persoonlijkheid heeft. Het is een echte topgast, de manier waarop hij ook omging met de pers."

© photonews

"Qua inhoud heb ik onthouden van Tedesco dat hij vond dat ze 'really, really well' speelden tegen Slovakije. Ik vond dat niet en met mij vonden dat volgens mij ook veel anderen helemaal niet het geval", aldus Vandenbempt.

Sneller spelen en met meer intensiteit

"Los van het feit dat er kansen waren om de wedstrijd te winnen, moest er sneller gespeeld worden en met meer intensiteit. Een aantal dingen moeten gewoon beter", vindt hij. En ook over de communicatie valt iets te zeggen.

"Tedesco zei dat spelers een of twee dagen vooraf al wisten wie er zou spelen, dus die fabel dat niemand er iets van weet kan van tafel op die manier. En het is ook maar logisch, want het tegendeel zou al te gek zijn dat spelers van niets weten."