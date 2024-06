Laatste kunststukje? Lukaku is opnieuw de gebeten hond bij de supporters en ...

De Rode Duivels begonnen hun EK-avontuur met een nederlaag tegen Slovakije. Achteraf was vooral spits Romelu Lukaku internationaal gezien opnieuw de gebeten hond. Hoelang houdt hij dat nog vol?

Net als tegen Kroatië op het WK in Qatar kon ook deze keer Romelu Lukaku geen (rechtmatig) doelpunt maken tegen de Slovaken. En dat leverde hem heel wat kritiek op, vooral op de sociale media van diverse criticasters.

Bij MidMid gingen de analisten er op door: "Romelu Lukaku is het internationaal mikpunt van spot, omdat hij de grootste internationale ster is van ons elftal. De Bruyne is veruit de beste voetballer, maar daar is geen twijfel over", klonk het onder meer bij monde van Evert Winkelmans.

© photonews

En dus is het andermaal de vraag: hoelang houdt Big Rom dat nog vol? De sterke beer wil aan zijn lichaam denken, maar ook aan zijn mentale gezondheid. En ook al toont hij keer op keer veerkracht, dan nog zal het ooit eens ophouden.

Einde verhaal bij Rode Duivels?

Het Laatste NIeuws weet te melden dat Lukaku al twijfelde aan deelname aan het EK 2024 in Duitsland, maar uiteindelijk wel overtuigd raakte. Mogelijk wordt het EK deze zomer wel zijn laatste toernooi bij de Rode Duivels.

Of het een laatste kunststukje wordt, dan wel dat Lukaku nog een keertje kan worden opgeladen om ook nog mee te gaan tot en met het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Een goede prestatie tegen Roemenië kan het begin van ommekeer zijn.