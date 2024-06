Nicolae Stanciu tegen de Rode Duivels, de "slechtste nummer 10 in de geschiedenis van Roemenië" heeft nog steeds iets recht te zetten.

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicolae Stanciu is kapitein van het Roemeense elftal. Maar hij is niet snel iets vergeten als hij terugdenkt aan de kritiek die hij in eigen land heeft ontvangen.

Nicolae Stanciu zal dus niemand onverschillig laten. In staat tot het beste en het slechtste, is de nog steeds duurste transfer uit de geschiedenis van Anderlecht zijn EK op volle toeren begonnen door Roemenië naar een 3-0 overwinning tegen Oekraïne te leiden met een prachtig schot in de kruising.

Na de wedstrijd verklaarde de aanvallende middenvelder dat het de mooiste dag van zijn leven was na de geboorte van zijn dochters. Maar de euforie maakte al snel plaats voor wraakzucht.

Stanciu heeft een hardnekkige wrok

Voordat ze naar Duitsland vertrokken, werden de Tricolori stevig bekritiseerd: tegen Bulgarije (0-0) liep het stadion leeg nog voor het laatste fluitsignaal. Ondanks zijn status als aanvoerder werd Stanciu niet gespaard, beschouwd als de slechtste nummer tien in de geschiedenis van het land.

"Jullie kritiek is veel te ver gegaan! Lees je artikelen opnieuw en je zult zien dat je bepaalde dingen niet had kunnen schrijven. We kunnen niet accepteren ons zo beledigd te voelen," riep hij zo uit naar de pers.

Nu 31 jaar oud, speelt hij in Saoedi-Arabië en draagt hij nog steeds een zware last met zich mee. Na zich te hebben uitgeleefd tegen Oekraïne, zou hij dus nog steeds zijn tanden kunnen laten zien tegen de Rode Duivels. Zeker gezien zijn geschiedenis in de Jupiler Pro League.