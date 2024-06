🎥 Portugal-spits wordt neergehaald door steward na wedstrijd tegen Turkije

Zaterdag speelde Turkije tegen Portugal in groep F. Portugal won makkelijk met 0-3 na doelpunten van Bernardo Silva, Bruno Fernandes en een knullig eigen doelpunt van Akaydin.

De wedstrijd werd meermaals stilgelegd doordat supporters het veld opliepen. Telkens probeerde de supporters een foto met hun idool Cristiano Ronaldo te bemachtigen. Stewards konden dit niet verhinderen.

Ook na de wedstrijd probeerden enkele supporters opnieuw om dicht bij Ronaldo te geraken. Met de bedoeling om de veldbestormers tegen te houden werd zelfs een speler van Portugal neergehaald.

Een steward probeerde om de supporter tegen te houden maar schoof uit op het natte gras en haalde daardoor Gonçalo Ramos neer. De spits van PSG kon snel recht staan maar moest mankend naar binnen.

Ramos is een 23-jarige spits die afgelopen zomer voor zo'n 65 miljoen de overstap naar vanuit Benfica naar PSG maakte. Dit EK kwam Ramos nog niet aan speelminuten maar kreeg dus wel een tackle te verduren.

Gonçalo Ramos got taken out by a steward šŸ˜‚šŸ˜‚šŸ˜‚ pic.twitter.com/HvWyjcuk5T