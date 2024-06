Kroatië en Italië zorgen voor een ongelooflijke ontknoping in Groep B

Spanje was al zeker van de volgende ronde, maar voor Albanië, Kroatië en Italië stond er nog veel op het spel. Het was dan ook een spannende ontknoping in groep B.

Albanië - Spanje Spanje was al zeker van groepswinst en dit was te zien aan het elftal dat tussen de lijnen kwam. De Spaanse bondscoach weet dat het mogelijk nog een lang tornooi ging worden en koos voor een zo goed als volledig nieuw elftal. Albanië moest voor de aanval kiezen en deed dit ook, maar toch was het Spanje dat op voorsprong kwam. Met een mooie combinatie werd Ferran Torres voor doel gezet die via de paal de bal tegen de netten duwde. Spanje controleerde de partij en was nog een aantal keren zeer dichtbij een tweede doelpunt. Albanië speelde met het mes op de keel, maar geraakte niet onder de druk van Spanje uit. Zo eindigde Spanje als groepswinnaar en duidelijke favoriet voor de eindzege. Het tornooi voor Albanië zat er nu definitief op. Kroatië - Italië De Kroaten moesten winnen om de tweede plaats in Groep B te kunnen grijpen. Dit terwijl Italië genoeg had aan een gelijkspel. Beide doelmannen moesten één keer aan de slag in de eerste helft, maar doelpunten vielen er niet. Strafschop Frattesi van Italië kreeg de bal op de hand in de zestienmeter. De VAR riep de scheidsrechter naar het scherm en het verdict viel. Strafschop! Modric ging achter de bal staan, maar Donnarumma zorgt ervoor dat de nul op het bord bleef met een schitterende redding. Het gevaar was echter nog niet geweken want een halve minuut later schiet ouderdomsdeken Modric Kroatië dan toch op voorsprong. Het venijn zat in de staart Dit was het sein voor Italië op de druk te verhogen op Kroatië. De Kroaten verdedigde hun voorsprong op alle mogelijke manieren en dit had een aantal gele kaarten tot gevolg. 8 minuten extra tijd kwamen erbij en dit was 8 minuten teveel voor het Kroatië van Modric. In het slot van de toegevoegde tijd zorgde Mattia Zaccagni voor het verlossende doelpunt van Italië. Zo gaan de Italianen door als 2e in Groep B. Kroatië is met 2 punten op de 3e plek gestrand en de kans lijkt klein dat ze als beste 3e zullen opgepikt worden.