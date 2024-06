Vincent Kompany kan Antonio Nusa helpen om droomtransfer te realiseren

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vorige winter stond Antonio Nusa dicht bij een transfer naar het Engelse Brentford. Een blessure gooide echter roet in het eten. Nu lijkt een transfer naar de Premier League wel dichtbij te komen.

Brentford werd het juist niet

Lang leek de transfer van Antonio Nusa naar Brentford een feit te worden. Na een medische keuring kwam er een risico aan het licht. Zo ging de transfer echter niet door.

Nusa liet zich verder onderzoeken in Noorwegen en kwam terug bij Club Brugge. Door een aantal kleine blessures kon hij in het tweede deel van het seizoen nooit zijn volle potentieel laten zien.

Nu lijkt het andere Premier League club toch te willen doorduwen voor Nusa.

Een Londense uitdaging

Volgens zowel Fabrizio Romano als Pieter-Jan Calcoen van Het Nieuwsblad is er interesse van het Engelse Crystal Palace in de Noorse flankaanvaller.

Een bod is er echter bij Club Brugge nog niet neergeteld. Dit kan snel gebeuren als de transfer van Michael Olise van Crystal Palace naar Bayern München in orde komt. Vincent Kompany is gecharmeerd door de Franse flankaanvaller en wil hem zeer graag naar Duitsland halen.