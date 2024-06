Mulder gaat furieus te keer over de VAR: "Zelfs de soepelheid van het leer van de schoen kan volgens mij een factor zijn"

Je moet verdorie mentaal ijzersterk staan als je zoals Romelu Lukaku al drie goals zag afgekeurd worden. Vooral die laatste twee na een hands dat eigenlijk geen invloed had en een buitenspel van een aantal millimeter. Jan Mulder is er furieus over.

De beleving gaat zo helemaal verloren. Niet op het moment zelf, maar erna. "Het gaat om de ogenblikken daarna: dat prachtige gevoel dat steeds weer genadeloos wordt afgekapt. Waarom in godsnaam?”, fulmineert hij in HLN.

"Je ziet een doelpunt en je bent dolblij. Maar dan, ineens, staan de spelers naar elkaar te kijken alsof er een stille orkaan vanachter een berg vandaan komt. En vervolgens dat vreselijke beeld: de scheidsrechter die twee vingers naar zijn oor brengt. En jawel, hoor: na drie, vier, vijf minuten keurt-ie ’m af."

Moeten we dan niet blij zijn dat het voetbal 'eerlijker' is geworden? Een machine bepaalt of het buitenspel is of niet. "De eerlijkheid zit ’m zogezegd in die lijn die ze op je scherm trekken. Maar belangrijk daarbij is het moment van de pas: wanneer vertrekt de bal van de voet van de speler die de assist geeft?"

"Als je het beeld een fractie van een seconde vroeger of later stilzet, kan dat al een verschil maken. Zeker als je zoals Lukaku twee keer met een teennagel buitenspel stond. Zelfs de soepelheid van het leer van de schoen kan volgens mij een factor zijn. Ik wil maar zeggen: de beoordeling van buitenspel is niet binair, maar juist heel erg arbitrair."

Mulder zou de VAR onmiddellijk afschaffen. "Het is een zogenaamde vooruitgang die zo’n zware achteruitgang is dat het te absurd voor woorden wordt. Steeds weer die domper. En dan ben ik nog gewoon een toeschouwer. Hoe moet die arme Romelu Lukaku zich voelen op zulke momenten?”