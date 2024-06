Belgische fans krijgen met heel wat pech te maken vlak voor wedstrijd tegen Oekraïne (en worden door de politie op de vingers getikt)

Heel wat supporters komen de Rode Duivels steunen in Stuttgart voor de laatste groepswedstrijd. Tegen Oekraïne kan er best gewonnen worden om op de groepswinst te hopen.

Maar de supporters kregen al redelijk slecht nieuws te horen, een paar uur voor de wedstrijd echt van start ging. Er wordt namelijk stevig onweer verwacht.

Na een hele week mooi weer te hebben gehad in Stuttgart, moet het nu net op de wedstrijddag van de Rode Duivels zijn dat het warmte-onweer voor problemen zorgt.

De fanwalk begon vroeger dan eerst gepland. Tijdens de mars richting het stadion kwam de politie van Stuttgart met de instructie om naar de Schwanenplatztunnel te trekken, waar het droog is.

#s2606 #UKRBEL A thunderstorm will arrive soon. Therefore, we instruct all participants of the Belgian Fan Walk: Please follow the instructions of our colleagues and go to Schwanenplatztunnel as soon as possible! Your #Polizei #Stuttgart